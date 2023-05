Będą zmiany ws. dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Przepisy zostaną dostosowane do zmian w Kodeksie pracy i będą uwzględniać m.in. modyfikacje dotyczące dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.