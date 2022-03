Będą zmiany w ustawach o nawozach i podatku VAT

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1).

W praktyce chodzi o określenie właściwości organów względem obowiązków wynikających z unijnych regulacji. Równocześnie rozszerzony zostanie katalog produktów nawozowych objętych ustawodawstwem harmonizacyjnym, a państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zorganizowania i wyznaczenia w tym obszarze organów nadzoru, itp.

„W ...