Będą zmiany w podatkach? MF: Tak, same ułatwienia

Interpelacja nr 11228 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podatków, opłat i danin

Szanowny Panie Premierze!

Zmiany w zakresie podatków, opłat i danin zawsze wiążą się z dużym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa. Jest to powodem, dla którego plany dotyczące wprowadzenia nowych regulacji w tym zakresie powinny być podawane ze stosownym wyprzedzeniem.

W świetle przedstawionych informacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), uprzejmie proszę o odpowiedź: Czy i jakie podatki, opłaty i daniny zamierza wprowadzić rząd dla firm i osób fizycznych w najbliższym czasie?

Poseł Michał Jaros

14 września 2020 r.

Odpowiedź na interpelacja nr 11228 w sprawie podatków, opłat i danin

Szanowna Pani Marszałek,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów upoważnił mnie do udzielenia odpowiedzi na interpelację nr 11228 Pana Posła Michała Jarosa w sprawie podatków, opłat i danin.

Uprzejmie informuję, że w resorcie finansów nie są prowadzone prace w kierunku wprowadzenia nowych podatków, opłat i danin dla firm i osób fizycznych.

Podejmowane obecnie działania w zakresie zmian w podatkach koncentrują się na proponowaniu takich rozwiązań, które ułatwią przedsiębiorcom funkcjonowanie w dobie spowolnienia gospodarczego. Wychodząc z tego założenia proponujemy głównie zmiany o charakterze upraszającym i zachęcającym do inwestowania oraz uszczelniającym system podatkowy. Zmiany te mają również przyczynić się do stworzenia równych warunków konkurencji dla przedsiębiorców w okresie wychodzenia gospodarki ze spowolnienia.

Realizację tych założeń stanowią przyjęte w ostatnim czasie przez Radę Ministrów i przekazane do rozpatrzenia przez Sejm RP dwa projekty ustaw wprowadzające zmiany w zakresie podatku dochodowego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643) wdraża do polskiego systemu prawa podatkowego nowy model opodatkowania zwany potocznie "podatkiem estońskim" CIT, a w projekcie ustawy "ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych". Opodatkowanie na tych zasadach adresowane jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i będzie stanowić daleko idące ułatwienie dostępu do finasowania dla firm, które najbardziej potrzebują kapitału do prowadzenia i rozwijania swojej działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności w warunkach niewystarczających środków własnych obrotowych i wysokich kosztów kredytowania ograniczających możliwości realizowania inwestycji stanowi jedną z większych barier rozwoju przedsiębiorstw zaliczanych do tego sektora, pogłębionych jeszcze wydatnie przez pandemię COVID-19. Głównym założeniem nowego modelu opodatkowania jest zawieszenie obowiązku zapłaty podatku do czasu wypłaty dywidendy przez podatników inwestujących w rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Kolejne ułatwienia dla podatników wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochod...