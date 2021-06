Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 29.06.2021 Będą ulgi podatkowe dla podatników wracających do Polski Logowanie

W podatku dochodowym pojawi się nowa ulga podatkowa dla podatników powracających do Polski – wynika z projektu nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Preferencja dotyczy osób, które przez 3 lata mieszkały poza granicami kraju. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzony ma zostać również program repatriacji kapitału. Zmiany powinny wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Nowa ulga na powrót przysługiwać ma osobom, które przez 3 lata mieszkały poza Polską i będzie polegać na możliwości odliczenia od podatku dochodowego połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku. Odliczenie będzie przy tym możliwe przez 4 lata po roku bazowym, czyli wybranym przez podatnika roku, w którym zmienił on swoją rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem, albo roku następującym po zmianie rezydencji. Co ważne, osoby wracające do Polskie będą mogły liczyć także na to, że przez 4 lata państwo będzie płacić za nie połowę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. – Ulga na powrót to odpowiedź na potrzeby polskiego rynku pracy. Za granicą jest 20 milionów osób z polskiego pochodzenia. Wielu z nich rozważa powrót do Polski i podjęcie tutaj pracy lub założenie własnego biznesu. Ulgi w podatku dochodowym oraz w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne mają zachęcić Polaków m...

