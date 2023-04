Będą dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną zmiany przewidujące dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników. W praktyce pracownicy mają uzyskać dwie dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Chodzi o przypadki, gdy dobowy czas pracy przekracza odpowiednio 9 i 16 godzin. Nowe przepisy, które dostosują polskie prawo do unijnych wymogów, zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia br.