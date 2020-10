BCC apeluje o nowe zachęty do wydłużania aktywności zawodowej

Rząd powinien powrócić do pomysłu tworzenia zachęt do wydłużania aktywności zawodowej obywateli – uważa Business Centre Club. Eksperci tej organizacji wskazują, że Polska coraz szybciej zbliża się do granicy kryzysu finansów emerytalnych. Z inicjatywą dotyczącą premiowania emerytów za pozostanie na rynku pracy wyszło w 2017 r. Ministerstwo Rozwoju.

W ostatnich latach wskaźnik pokrycia wypłat z funduszu emerytalnego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spadł z 71,3 proc. w 2018 do 63,7 proc. w 2020 r. Resztę pokrywa budżet państwa.

Zdaniem BCC, Polska zbliża się do kryzysu finansów emerytalnych, co uprawdopodobniają też prognozy zakładające, że okres przeżycia na emeryturze może sięgać ok. 20-25 lat. W połączeniu z niskim wskaźnikiem aktywności zawodowej budżetowe do...