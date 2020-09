Badanie pracownika na obecność narkotyków - czas na zmianę przepisów

Interpelacja nr 10253 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie regulacji dotyczących badań na środki odurzające w miejscu pracy

Szanowna Pani Minister!

W ostatnim czasie w Warszawie doszło do kilku wypadków z udziałem autobusów Arriva. Jak się okazało, kierowca jednego z autobusów był pod wpływem narkotyków, co bezpośrednio wpłynęło na jego zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Miasto stołeczne Warszawa, które w ramach out-sourtcingu zleciło spółce przejazdy, po wypadkach alarmowało, że nie ma prawnej możliwości, by badać kierowców na obecność narkotyków przed rozpoczęciem pracy. Pracodawcy przeprowadzali kontrole trzeźwości pracowników na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277). Jednak w związku z implementacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dniem 4 maja 2019 roku zaczęły obowiązywać zmiany, które według niektórych znawców doktryny uniemożliwiają przeprowadzenie wyrywkowych kontroli. Co więcej PUODO w stanowisku z dnia 27 czerwca 2019 wskazywał, iż:

“Zgodnie z przywołanym przepisem stan trzeźwości pracowników można więc sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:

badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,

badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. Policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania”.

W zaleceniach dodał również, by ustawodawca podjął kroki, by zapewnić bezpieczeństwo publiczne i w tym celu wprowadził zmiany legislacyjne umożliwiające kierownikom zakładów działów gospodarki kluczowych dla bezpieczeństwa publicznego wyrywkowe kontrole trzeźwości. W pełni zgadzam się z potrzebą wprowadzenia takich zmian, lecz w świetle ostatnich wydarzeń należałoby rozszerzyć katalog badań o badania w kierunku bycia pod wpływem środków odurzających oraz nowych środków psychoaktywnych w rozumieni...