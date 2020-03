Badania lekarskie i szkolenia BHP osoby na umowie cywilnoprawnej

Interpelacja nr 1737 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zakresu stosowania przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń bhp przez podmioty niebędące pracodawcami oraz osoby świadczące pracę najemną na innej podstawie niż umowa o pracę

Szanowna Pani Minister!

Kodeks pracy zawiera szczegółowe regulacje określające przede wszystkim prawa i obowiązki pracodawców, jak i pracowników. Niektóre tylko postanowienia Kodeksu pracy dotyczą także innych podmiotów niebędących pracodawcami, jak i pracobiorców niebędących pracownikami. W piśmiennictwie spotyka się rozbieżności co do zakresu stosowania przez podmioty inne niż pracodawcy poszczególnych przepisów bhp ujętych w dziale dziesiątym Kodeksu pracy oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. Na przykład, tematykę profilaktycznych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy, a później pracowników określają szczegółowo postanowienia art. 229 Kodeksu pracy. Natomiast tematykę szkoleń bhp osób przyjmowanych do pracy, a później pracowników określają szczegółowo postanowienia art. 2373 Kodeksu pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę rozciąga na pracodawców oraz przedsiębiorców niebędących pracodawcami art. 304 Kodeksu pracy. Jednocześnie art. 3041 Kodeksu pracy, w "zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę", obowiązki pracowników określone w art. 211 Kodeksu pracy rozciąga także na osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

Czy i ewentualnie na jakich zasadach osoba przyjmowana do pracy i następnie świadcząca pracę najemną w oparciu o umowę cywilnoprawną podlega, co do zasady, profilaktycznym badaniom lekarskim o jakich mowa w art. 229 Kodeksu pracy? Czy i ewentualnie, na jakich zasadach osoba przyjmowana do pracy i następnie świadcząca pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną podlega, co do zasady, szkoleniom w dziedzinie bhp o jakich mowa w art. 2373 § 2 Kodeksu pracy? Kto powinien ponosić koszty ww. badań lekarskich oraz szkoleń bhp? Czy niezapewnienie przez podmiot niebędący pracodawcą profilaktycznych badań lekarskich, czy też szkoleń bhp pracobiorcom innym niż pracownicy stanowi wykroczenie, o jakim mowa w art. 283 § 1 Kodeksu pracy? Czy przedsiębiorca niebędący pracodawcą lub osoba działająca w jego imieniu (w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną) podlega, co do zasady, szkoleniu bhp, o jakim mowa w art. 2373 § 21 Kodeksu pracy?

Poseł Filip Kaczyński

28 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1737 w sprawie zakresu stosowania przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskic...