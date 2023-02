Autozapis w PPK

W Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) obowiązuje autozapis. Jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złoży pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, pracodawca automatycznie zapisze go do PPK. Pracodawca ponawia autozapis co 4 lata. Pierwszy ponowny autozapis do PPK ma miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku.