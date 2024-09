Autopoprawka do projektu ustawy o kasowym PIT ws. pliku JPK_ST_KR

Wczoraj wpłynęła do Sejmu autopoprawka do projektu ustawy, która ma wprowadzić możliwość wyboru kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów (tzw. kasowego PIT) przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Poprawka polega na dodaniu do tego projektu zmiany dotyczącej obowiązków przesyłania ksiąg i ewidencji podatkowych w formie ustrukturyzowanej (schemy JPK CIT i PIT).