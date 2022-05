Automatyczne zapisy do PPK już od 2023 r.

Od 2023 r. funkcjonować zaczną automatyczne zapisy pracowników do programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK). W praktyce każdy pracownik między 18. a 55. rokiem życia będzie automatycznie zapisywany przez pracodawcę do PPK. Jednocześnie możliwe będzie złożenie rezygnacji z przystąpienia do programu. Jak oceniają eksperci, program PPK jest obecnie coraz częściej traktowany jako forma dodatkowego benefitu.

W 2023 r. rozpoczną się pierwsze autozapisy do PPK. Takie rozwiązanie ma dotyczyć większości pracowników, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia będą włączone do PPK tylko wtedy, kiedy złożą pracodawcy odpowiedni wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Co istotne, każdy pracownik może w dowolnym momencie, składając pracodawcy deklarację, zrezygnować z dokonywania wpłat. Deklaracja o rezygnacji ma wówczas obowiązywać do chwili kolejnego automatycznego zapisu (najbliższy termin autozapisu to 1 kwiecień 2023 r., a potem co 4 lata).

