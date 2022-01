Auto służbowe w celach prywatnych - zmiany w kontekście Polskiego Ładu

Jak rozliczano korzystanie z auta służbowego w celach prywatnych wcześniej?

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi w rozumieniu fiskusa dodatkowy przychód. Nic dziwnego – pracownik nie musi go utrzymywać, dbać o jego naprawy, przejmować się zmianą opon zależnie od pory roku, ani ponosić innych wiążących się z faktem jego posiadania obciążeń. W tym kontekście, rozumowanie Urzędu Skarbowego wydaje się być, więc jak najbardziej prawidłowe, a przychód powinien zostać opodatkowany. Jak wyglądało to rozliczenie do końca 2021 r.?

Zależnie od pojemności silnika, pewna kwota była doliczana do podstawy opodatkowania pracownika. Jeśli pojemność była mniejsza niż 1600 cm3, to ryczałt miesięcznie wynosił 250 zł. Jeśli większa, to 400 zł. Oznaczało to, że podatek za korzystanie z auta służbowego w celach prywatnych przez cały miesiąc w pierwszej grupie podatkowej wynosił jedynie 42,50 zł dla mniejszych aut, a dla większych tylko 68 zł. Gdy pracownik mógł używać samochodu wyłącznie w niektóre dni, to ryczałt był proporcjonalnie mniejszy. Ryczałt jest więc z góry określoną kwotą przychodu, którą pracownik w opinii ustawodawcy uzyskuje tytułem używania auta służbowego do celów prywatnych.

Jak jazda służbowym samochodem w celach prywatnych będzie wyglądała w reżimie Polskiego Ładu?

Największą zmianą dotyczącą przepisów podatkowych Polskiego Ładu jest całkowita rewolucja w kwalifikacji samochodów do poszczególnych stawek ryczałtu. O ile dotychczas stawki ustalane były wedle pojemności silnika, o tyle obecnie określane są wedle jego mocy. Inaczej wyglądają też rozliczenia dotyczące samochodów ...