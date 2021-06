Auto dla prezesa na kontrakcie menadżerskim bez podatku

Spółka podpisała z prezesem zarządu umowę menadżerską. Prezes zarządu spółki jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prezes Zarządu nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie umowy prezes zarządu zobowiązał się do zarządzania spółką i prowadzenia spraw spółki, natomiast spółka zobowiązała się do zapłaty prezesowi zarządu wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Zgodnie z umową, prezes zarządu wykonuje obowiązki wynikające z umowy w czasie i miejscu według własnego uznania. Prezes jest zobowiązany odbywać zlecone mu przez spółkę podróże służbowe, jeżeli pozostają one w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami. W celu wykonywania zadań wynikających z umowy, spółka udostępnia prezesowi samochód służbowy, przy korzystaniu z którego jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w umowie o korzystanie z pojazdu służbowego. Wspomniana umowa przewiduje m.in., że miejscem garażowania samochodu jest teren posesji, na której znajduje się miejsce zamieszkania prezesa. Spółka pokrywa wszystkie niezbędne wydatki związane z używaniem pojazdu, tj. koszty jego utrzymania i eksploatacji (np. ubezpieczenie, bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne, badania techniczne, przeglądy okresowe, wymiana opon, oleju i innych płynów oraz zużywających się w wyniku korzystania z pojazdu części) oraz koszty paliwa. W związku z wykorzystywaniem przez prezesa samochodu służbowego do celów prywatnych, spółka rozpoznaje po jego stronie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Wątpliwość spółki budziła kwestia, czy prezes zarządu, korzystając z udostępnionego mu samochodu służbowego, w celu realizacji powierzonych mu przez spółkę zadań (obowiązków służbowych) oraz do celów prywatnych (przejazdy z miejsca zamieszkania do siedziby spółki) uzyska z tego tytułu przychód z umowy menadżerskiej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do którego spółka będzie zobowiązana wypełnić obowiązki płatnika. Zdaniem spółki - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację spółce i w wydanej interpretacji wskazał:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ww. ustawy, zawiera usystematyzowany zbiór źródeł przychodów, a dalsze przepisy szczegółowo normują poszczególne źródła i stanowią o zróżnicowanych zasadach opodatkowania.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast, w myśl art. 13 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów...