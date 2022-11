Artykuły spożywcze i higieniczne oraz leki dla pracowników w kosztach firmy

Spółka nabywa dla swoich pracowników podstawowe produkty spożywcze, takie jak woda, mleko, kawa, herbata, cukier. Spółka zapewnia swoim pracownikom dostęp również do: artykułów spożywczych, w szczególności: owoce, warzywa, pieczywo, konserwy i inne przetworzone produkty, ser, wędlina, dżem, słodycze, soki; leków w szczególności: woda utleniona/spirytus salicylowy, środki na oparzenia, leki przeciwbólowe i rozkurczowe, aspiryna; artykułów higienicznych, w szczególności: mydło, chusteczki higieniczne, żele do dezynfekcji, szampon, dezodorant, środki higieny dla kobiet (tampony, podpaski). Czy Spółka może zaliczyć ww. wydatki do kosztów uzyskania przychodu?