Aplikację e-Paragony 2.0 pobrało już 20 tys. osób

W trakcie pierwszego miesiąca od uruchomienia nową aplikację e-Paragony 2.0 pobrało do tej pory niemal 20 tys. osób – poinformowało Ministerstwo Finansów. Obecnie pojawiają się już pierwsze kasy, które umożliwiają wystawianie paragonów elektronicznych i przekazywanie ich do aplikacji poprzez HUB Paragonowy. Jak podkreśla resort, kolejnym etapem będzie wprowadzenie tego rodzaju kas do sklepów i zakładów usługowych.