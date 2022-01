Aplikacja e-Deklaracje Desktop od 2022 r. nie będzie już dostępna

Aplikacja e-Deklaracje Desktop będzie dostępna jedynie do końca 2021 r. – przypomina Ministerstwo Finansów. Użytkownicy mogą jeszcze zapisywać jako pliki PDF deklaracje wysłane dotychczas przez tą aplikację. Jednocześnie po 1 stycznia wciąż można będzie wysyłać formularze interaktywne (z wykorzystaniem wtyczki) poprzez bramkę e-Deklaracje.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 31 grudnia 2021 r. resort finansów przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop.

Co ważne, jeśli dany użytkownik chce mieć dostęp do wysłanych przez aplikację deklaracji, to może jeszcze zapisać je jako pliki PDF. W praktyce możliwe jest zapisanie i/lub wydrukowanie deklaracji oraz urzędowych potwierdzeń odbioru (UPO).

„Aby to zrobić, należy skorzystać z paska narzędzi Adobe Readera, który jest dostępny ...