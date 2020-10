Anulowanie faktury możliwe także po jej wysyłce kontrahentowi

W toku działalności spółki zdarzają się sytuacje, w których kontrahent zwraca przesłaną mu fakturę bez jej księgowania. Dotyczy to sytuacji, gdy wystawiona omyłkowo faktura dotyczy transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (towary nie zostały dostarczone / nie doszło do wykonania usługi w rozumieniu przepisów o VAT). Czy spółka jest uprawniona do anulowania faktur, które nie zostały zaksięgowane przez kontrahentów i zostały jej zwrócone?