Amortyzacja użyczonych środków trwałych

Spółka wydzierżawia będące jej własnością urządzenia. W wyjątkowych sytuacjach zmuszona jest do użyczania urządzeń i/lub dodatkowego wyposażenia kontrahentom, bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. Czy w takim przypadku spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych udostępnianych biorącym w użyczenie?

Zdaniem spółki, może ona zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej: środków trwałych w postaci urządzeń i dodatkowego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania - udostępnianych Biorącym w użyczenie.

Uzasadnienie stanowiska spółki:

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o CIT, nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

W ocenie spółki, przez nieodpłatne oddanie do używania należy rozumieć sytuację, w której udostępnienie przez podatnika własnego środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej nie jest bezpośrednio ani pośrednio związane z uzyskaniem jakiejkolwiek formy ekwiwalentu stanowiącego przysporzenie w majątku podatnika. Innymi słowy, nieodpłatne używanie ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy podmiot udostępniający nie czerpie z tego faktu żadnych ekonomicznych korzyści, czyli użyczenie (udostępnienie) odbywa się kosztem jego majątku.

Taka sytuacja nie występuje jednak w przypadku spółki. Jak bowiem zostało wskazane we wniosku o interpretację, forma prawna użyczenia urządzeń, wyposażenia dodatkowego i oprogramowania może jedynie na pozór sugerować nieodpłatny charakter współpracy pomiędzy spółką a biorącymi w użyczenie. W rzeczywistości jednak, we wszystkich przypadkach użyczenie urządzeń, wyposażenia dodatkowego i oprogramowania służy osiągnięciu przychodu ze sprzedaży / dzierżawy produktów oferowanych przez spółkę, jak również utrzymaniu konkurencyjnej pozycji rynkowej spółki.

W szczególności, biorący w użyczenie mogą wykorzystywać urządzenia wyłącznie przy zastosowaniu produktów oferowanych przez spółkę (odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych). Takie zobowiązanie obrazuje charakter wzajemny świadczeń spółki i biorących w użyczenie. Pomimo że spółka nie pobiera dodatkowej opłaty (wynagrodzenia) za udostępnienie urządzeń, wyposażenia dodatkowego oraz oprogramowania, to jednak uzyskuje ona przychód z tytułu sprzedaży odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych. Nie można zatem uznać, że udostępnienie ma charakter nieodpłatny, gdyż w zamian za możliwość korzystania z urządzeń, dodatkowego wyposażenia oraz oprogramowania, biorący w użyczenie nabywają ww. produkty spółki. Brak jest bowiem możliwości zastąpienia odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych oferowanych przez spółkę odczynnikami/materiałami produkowanymi przez inne firmy (tzw. zamiennikami).

Po...