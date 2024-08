Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego sezonowo

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Wyjątkiem są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych sezonowo, dokonywane tylko w okresie ich wykorzystywania. Wtedy wysokość odpisu miesięcznego można ustalić przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie lub przez 12 miesięcy w roku.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego. W ostatnim czasie rozszerzył swoją działalność gospodarczą o dystrybucję towarów drogą wodną do restauracji na wodzie, portów, marin. Zakupił w tym celu łódź motorową, która posiada specjalną kabinę do przewożenia towaru oraz wydłużoną rufę, co pozwoli na łatwy rozładunek towaru. Łódź zakupiona została za gotówkę, a jej wartość przewyższa kwotę 10 tys. zł. Łódź motorowa w dniu przyjęcia do używania będzie stanowiła środek trwały: jest nowa, kompletna i zdatna do użytku, a przewidywany okres użytkowania wynosi dłużej niż rok. Łódź zostanie zakwalifikowana do grupy 7, podgrupy 77, rodzaj 773 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. tabor transportu śródlądowego.

Podatnik zapytał, czy łódź motorowa wykorzystywana sezonowo w działalności gospodarczej podlega amortyzacji na zasadach określonych w art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jego opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskan...