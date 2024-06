Amortyzacja samochodu nabytego w drodze darowizny

Podatnik otrzymał w 2022 r. od swojego ojca w darowiźnie samochód ciężarowy, który stanowił majątek prywatny ojca - nie był środkiem trwałym i nie podlegał amortyzacji. Darowiznę zgłosił po terminie i w związku z tym zapłacił należny podatek. Obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (podatek liniowy) i wprowadził ww. samochód do ewidencji środków trwałych oraz go amortyzuje. Czy podatnik ma prawo do zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych?