Amortyzacja mieszkania otrzymanego w darowiźnie

Podatnik w 2002 roku otrzymał od babci w darowiźnie własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Obecnie lokal ten wynajmuje. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, a podatek opłaca na zasadach ogólnych. Jaką wartość początkową lokalu należy przyjąć wprowadzając go do ewidencji środków trwałych? Czy można przyjąć wartość oszacowaną przez biegłego rzeczoznawcę na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych plus udokumentowane nakłady na remont? Czy można zastosować amortyzację z zastosowaniem stawki 10% w stosunku do wyżej opisanego lokalu?