Aktywowano bony turystyczne o wartości 2 mld zł

W ciągu niecałego roku od startu programu Polski Bon Turystyczny beneficjenci aktywowali ponad 2,3 mln bonów o łącznej wartości na poziomie 2 mld zł. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, do tej pory w ramach programu do firm z sektora turystycznego trafiło już ok. 880 mln zł.