"Aktywny rodzic". Samorządy podnoszą opłaty za żłobki i przedszkola

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, by uniknąć drastycznych podwyżek, przewidziano limit opłat ponoszonych przez rodziców, by żłobek spełniał warunki programu, a rodzice mogli otrzymać świadczenie w wysokości do 1500 zł (do 1900 zł w przypadku rodziców dziecka z niepełnosprawnościami). Limit ten wynosi 2200 zł w pierwszym okresie funkcjonowania świadczenia. Program „Aktywny rodzic” zmienia strukturę finansowania opieki żłobkowej. To nie samorządy (jak do tej pory), a budżet państwa będzie głównym źródłem finansowania kosztów opieki wczesnodziecięcej.