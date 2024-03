Akcyza obejmie także saszetki nikotynowe?

Środowisko biznesowe zaapelowało do Ministerstwa Finansów o ujęcie w przepisach dotyczących podatku akcyzowego saszetek z nikotyną. Problem był już sygnalizowany w ubiegłym roku, ale do tej pory nie przedstawiono propozycji zmian. Jak informuje resort finansów, obecnie rozważane są odpowiednie zmiany w przepisach akcyzowych.

W ostatnich latach rząd obejmował akcyzą kolejne produkty o charakterze zastępczym względem tradycyjnych papierosów. Jak wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan, rząd powinien powrócić teraz do tych działań i zająć się także sprawą saszetek z nikotyną.

„W pierwszym etapie podatkiem akcyzowym objęte zostały płyny do e-papierosów oraz wkłady tytoniowe do podgrzewania, zwane wyrobami nowatorskimi. Ponieważ na rynku od kilku ostatnich lat funkcjonują już kolejne kategorie wyrobów zawierających nikotynę, takie jak beztytoniowe wyroby nikotynowe do podgrzewania oraz saszetki nikot...