Akcyza na wyroby tytoniowe zdecydowanie w górę. MF potwierdza plany

„Istotnym impulsem do wprowadzenia podwyżek stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i ich substytuty jest zwiększająca się z roku na rok siła nabywcza konsumentów. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość używek. Podwyższenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i ich substytuty ma na celu przede wszystkim ograniczenie spożycia tych wyrobów przez konsumentów, w szczególności przez osoby nieletnie. Podwyżki te mają również zniwelować skutki inflacji, jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych w...