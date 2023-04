Akcyza na wyroby tytoniowe rośnie, a szara strefa maleje

W 2022 r. wielkość szarej strefy na rynku tytoniowym była rekordowo niska i wyniosła 5,35 proc. – wynika z szacunków Instytutu Doradztwa i Badania Rynku Almares. Szara strefa nadal maleje, mimo że w poprzednim roku Ministerstwo Finansów rozpoczęło serię podwyżek akcyzy. Zgodnie z tzw. mapą akcyzową, do 2027 r. akcyza na papierosy, tytoń do palenia i nowatorskie wyroby tytoniowe ma rosnąć każdego roku o 10 proc.

Proces podnoszenia akcyzy na używki, w tym alkohole i wyroby tytoniowe, ruszył w 2022 r. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrosła wtedy ze 100 do 105 proc., podczas gdy w przypadku nowatorskich wyrobów akcyzowych doszło do podwyżki o 50 proc. W kolejnych latach – aż do 2027 r. – akcyza na papierosy, tytoń do palenia i nowatorskie wyroby tytoniowe ma rosnąć w każdym roku o 10 proc.

Z oficjalnych szacunków resortu finansów wynika, że w 2022 r. akcyza dotycząca wyrobów tytoniowych przyniosła budżetowi państwa łącznie 25,57 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku.

– Jeszcze nie wszystko jest tu doskonałe, bo oczekiwalibyśmy, żeby struktura akcyzowa była nieco zmieniona. Teraz producenci dosto...