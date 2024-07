Akcyza na płyny do e-papierosów wzrośnie aż o 75 proc.

W 2025 r. stawka akcyzy na płyny do e-papierosów (tzw. e-liquidy) ma wzrosnąć aż o 75 proc. – wynika z zapowiedzi resortu finansów. Środowisko przedsiębiorców ostrzega, że tak radykalna zmiana będzie prowadzić do pogłębienia problemów z szarą strefą. Kontrowersje dotyczą też dużego zróżnicowania podwyżek podatku w zależności od rodzaju wyrobu.

– Akcyza ma dwa cele. Pierwszym jest cel ekonomiczny, czyli generowanie wpływu do budżetu państwa. Natomiast drugi cel to zniechęcenie konsumentów do szkodliwych produktów, jak w przypadku alkoholu i tytoniu. I to jest zasadne, żeby zmieniać nawyki konsumenckie w ten sposób, stopniowo zniechęcać do najbardziej szkodliwych produktów i prezentować mniej szkodliwe alternatywy, które ekonomicznie będą trochę bardziej przystępne . Ministerstwo Finansów, prezentując swoją propozycję zmian w stawkach akcyzy, idzie kompletnie pod prąd temu trendowi – wskazał w rozmowie z agencją Newseria Biznes doradca podatkowy i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, Piotr Leonarski...