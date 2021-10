Adaptacja mieszkań na wynajem a prawo do odliczenia VAT

Usługi, które będą świadczone przez przedsiębiorcę polegające na najmie lokali mieszkalnych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, wydatki dokonywane w celu adaptacji mieszkań nie będą służyły do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, których następstwem byłoby powstanie zobowiązania podatkowego (podatku należnego). W konsekwencji, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te wydatki.

W związku z planowanym rozpoczęciem wynajmu mieszkań przedsiębiorca rozważa rozpoczęcie rozliczania przychodów z najmu na podstawie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. Rozważa także możliwość wprowadzenia lokali do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z umów najmu zawieranych z najemcami będzie jednoznacznie wynikało, że umowa dotyczy lokalu mieszkalnego i że najemca zobowiązuje się do wykorzystywania wynajmowanego lokalu mieszkalnego wyłącznie na własne cele mieszkaniowe. Natomiast symbol PKWiU dla świadczonych usług najmu, który będzie prowadzony na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to 68.20.11.0.

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację zapytał, czy zakupy towarów dokonywane w celu adaptacji mieszkań będą powodować prawo do odliczenia 23% VAT w przypadku w którym najem prowadzony będzie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W jego opinii - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W Wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy wskazuje, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie - na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Wskazany przepis nie uzależnia zastosowania zwolnieni...