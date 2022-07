2 x wyższe wynagrodzenie dla płatników pobierających PIT

Od 1 lipca br. wynagrodzenie płatników zwiększa się z 0,3 proc. do 0,6 proc. pobranego podatku. Wyższe wynagrodzenie dotyczy tych płatników, którzy terminowo będą wpłacać zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników. Podwyżka obowiązywać będzie do 31 grudnia 2023 r. To premia, jak czytamy w informacji Ministerstwa Finansów, za dostosowanie systemów księgowych do nowych rozwiązań.

