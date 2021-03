14. emerytura już w listopadzie. Świadczenia trafią do ponad 9 mln osób

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o wypłacie tzw. 14 emerytury. Dodatkowe świadczenia trafią w sumie do ponad 9 mln seniorów, a w większości przypadków pieniądze zostaną wypłacone w listopadzie br. Koszty czternastek wyniosą w tym roku łącznie ok. 11,4 mld zł.

Zgodnie z planem, 14. emerytura ma być wypłacona razem z listopadowymi świadczeniami. Czternastka wyniesie w 2021 r. dokładnie 1250,88 zł brutto, czyli będzie na poziomie najniższej emerytury.

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada, że świadczenia otrzyma w sumie ponad 9 mln osób. Co do zasady 14. emerytura w standardowej wysokości trafi do osób, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tego progu stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę” – w efekcie czternastka zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia progu.

