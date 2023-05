Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. ZUS przypomina o kończącym się terminie

Tylko do 1 czerwca br. można składać wniosek o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R), aby otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość dotyczy przypadków, gdy w efekcie rocznego rozliczenia składki okaże się, że składka została opłacona w kwocie wyższej względem ustalonej.

Jak wskazuje ZUS, jeśli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazuje się, że składkę opłacono w wyższej od ustalonej kwocie, to płatnik składek może liczyć na zwrot.

„Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek o zwrot na PUE ZUS będzie udostępniony w widoku Dokumenty i wiadomości, sekcja Dokumenty robocze” – informuje w nowym komunikacie ZUS.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, ale na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzono wniosku o zwrot, to od 30 maja br. płatnik składek może taki wniosek sporządzić samodzielnie. Wtedy można wybrać wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów oraz wypełnić dokument, wskazując przy tym kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia (kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA).

„Należy też zweryfikować czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest prawidłowy lub wprowadzić go ręcznie. Wniosek należy wysłać do ZUS elektronicznie – najpóźniej do 1 czerwca 2023 r." – wyjaśnia ZUS.

