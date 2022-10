Zwolnienie z VAT a subpartycypacja – ważny wyrok TS UE

Usługi finansowe świadczone na podstawie umowy o subpartycypację są zwolnione z podatku VAT, a przekazanie na rzecz inicjatora finansowania w ramach takiej umowy wchodzi w zakres pojęcia udzielenia kredytu w rozumieniu dyrektywy VAT – wynika z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Wyrok dotyczył sprawy C-250/21, która odnosi się do sporu między jednym z funduszy inwestycyjnych a polskim Ministerstwem Finansów. Zgodnie z interpretacją resortu, transakcje subpartycypanta powinny być opodatkowane według podstawowej stawki VAT na poziomie 23 proc. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który skierował z kolei zapytanie do TS UE.

W wyroku TS UE potwierdził, że usługi finansowe świadczone na podstawie umowy o subpartycypację są zwolnione z VAT. Jak przy tym wskazano, usługi świadczone przez subpartycypanta wchodzą w zakres stosowania dyrektywy VAT, bo są świadczone odpłatnie. Jednocześnie podkreślono, że przesłanka ta jest spełniona, jeśli między usługodawcą a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie wartości usługi świadczonej usługobiorcy.

„Opierając się na wcześniejszym orzecznictwie, zgodnie z którym udzielenie kredytu polega między innymi na udostępnieniu, nie tylko przez instytucje bankowe i finansowe, kapitału za wynagrodzeniem, które niekoniecznie musi być zapewnione poprzez zapłatę odsetek, Trybunał potwierdził, że usługa świadczona przez subpartycypanta na rzecz inicjatora na podstawie zawartej między nimi umowy składa się z jednego świadczenia, które zasadniczo polega na wypłacie kapitału w zamian za wynagrodzenie” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez TS UE.

