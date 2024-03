Zwolnienie podmiotowe z VAT również dla biura rachunkowego

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków - to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się przedsiębiorczyni, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - usługi księgowe (biuro rachunkowe). Działalność została zarejestrowana pod ogólnym symbolem PKD, jako działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Przedsiębiorczyni posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów, ale nie jest doradcą podatkowym i nie świadczy usług w tym zakresie. Przedsiębiorczyni czasami obsługuje klientów indywidualnych nieprowadzących działalność gospodarczą (sporadyczne rozliczenie PIT-11, sporządzenie zeznania rocznego). Natomiast głównym przedmiotem działalności jest działalność rachunkowo-księgowa (uproszczona księgowość) na rzecz stałych klientów, tj.: prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów; ewidencji ryczałt; ewidencji VAT sprzedaży, zakupu; ewidencji środków trwałych; sporządzanie deklaracji VAT-7, pliku JPK; obliczenie podatku dochodowego PIT-5, PIT-4, ryczałt; sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L , PIT-37; wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, pliku JPK, zeznań rocznych; sporządzanie korekt: zaksięgowanych dokumentów, sporządzonych zeznań rocznych; sporządzenie pełnomocnictw UPL-1, PEL ZUS, zgłoszenia VAT-R, przygotowanie odpowiedzi do Urzędu Skarbowego; prowadzenie spraw kadrowo-płacowych: sporządzanie list płac, przygotowanie dokumentów do akt osobowych; zgłoszenie i wyrejestrowanie ZUS właścicieli firm jak również ich pracowników; rozliczanie rocznej składki zdrowotnej.

Ponadto, w razie potrzeby przedsiębiorczyni reprezentuje klientów w czasie kontroli podatkowych jako pełnomocnik w zakresie czynności wykonywanych w ramach zawartych z klientami umów na usługowe prowadzenie rachunkowości. W razie potrzeby udziela wyjaśnień przy czynnościach sprawdzających w sprawach dotyczących prowadzenia przez biuro kompleksowej obsługi księgowej zleceniodawców, odnoszących się wyłącznie do czynności wykonywanych przez biuro w ramach zawartych umów. Nie prowadzi jednakże czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym.

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorczyni nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków. Świadczy wyłącznie usługi polegające na kompleksowej obsłudze rachunkowo- księgowej i płacowej.

Wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.

Przedsiębiorczyni chciała wiedzieć, czy może korzystać ze zwolnienia VAT przez biuro rachunkowe, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia wyżej wymienionych usług rachunkowo-księgowych, obsługi kadrowo-płacowej.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Według art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jak stanowi art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

W świetle art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

- pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU ex 45.4);

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Podatnik może więc korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Skoro zatem w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorczyni świadczy wyłącznie usługi, o których mowa powyżej - tj. usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków - to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy.

Odnosząc się natomiast do kwestii czynności reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach m.in. podatkowych i celnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym, wskazania wymaga, że czynności te pomimo zdefiniowania ich dla potrzeb ustawy o doradztwie podatkowym jako czynności doradztwa podatkowego mają z reguły charakter usług prawniczych, których świadczenie również nie może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 113 ustawy.

Tym niemniej przedsiębiorczyni wskazała, że nie prowadzi czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym. Zatem uznać należy, że w ramach prowadzonej działalności nie świadczy usług prawniczych i tym samym wykonywane przez nią czynności nie są objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit a ustawy.

Jednocześnie, wartość dokonywanej przez przedsiębiorczynie sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, w ramach prowadzonej działalności, przedsiębiorczyni przysługuje prawo do zwolnienia od podatku VAT - na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy - w przypadku świadczenia wyżej wymienionych usług rachunkowo-księgowych i obsługi kadrowo-płacowej.

Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy przekroczy kwotę 200 000 zł lub proporcję tej kwoty do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, to zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą zostanie przekroczona ta kwota. Wskazania wymaga również, że przedsiębiorczyni utraci prawo do zwolnienia podmiotowego, w przypadku wykonania jakiejkolwiek czynności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy.

Interpretacja indywidualna z 20 marca 2024 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.613.2023.2.PM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

