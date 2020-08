Zwolnienia ze składek – ZUS ponownie rozpatrzy wnioski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy (z urzędu) wnioski o zwolnienie z opłacania składek, które złożono do 30 czerwca br. Chodzi o wnioski podatników, którzy posiadali nadpłatę albo dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte wnioskiem. Będzie to dotyczyć także wcześniej odrzuconych wniosków. Nowe przepisy wejdą w życie 20 września br. i mogą być korzystne nawet dla ok. 800 tys. przedsiębiorstw.

Dzięki nowym regulacjom, przedsiębiorstwa, które wnioskowały o zwolnienie ze składek, a równocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, lub też posiadały nadpłatę, którą zaliczono automatycznie na poczet składek, będą mogły liczyć na pełne zwolnienie. Do tej pory obowiązywała tymczasem zasada, zgodnie z którą zwolnienie dotyczy tylko nieopłaconych składek.

Jak podkreślają eksperci Pracodawców RP, w związku ze zmianą płatnicy nie muszą składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw.

„W wyniku nowelizacji nadpłaty na kontach firm w ZUS zostaną przywrócone. Wnioski o zwrot nadpłaty będzie można składać dopiero po tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy sprawę zwolnienia ze składek. Zakład poinformuje o tym na Platformie Usług Elektronicznych lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty. ZUS rozpocznie ponowne rozpatrywanie spraw po 20 września, zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem” – tłumaczą eksperci Pracodawców RP.

Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj dla ok. 2 mln firm na łączną kwotę w wysokości ok. 12 mld zł.

Zmiany wprowadza ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1423).

Regulacje dotyczące ponownego rozpatrzenia wniosków wejdą w życie 20 września 2020 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

