Zwolnienia z ewidencji na kasach fiskalnych. MF szykuje nowe rozporządzenie

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt zakłada przedłużenie na okres 2 lat (2025-2026) obecnego zakresu zwolnień. Pewne zmiany dotyczyć będą natomiast katalogu dostaw i usług, które są objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencji na kasach fiskalnych.

Obecne rozporządzenie przewiduje czasowe zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasach. Przepisy te obowiązywać będą do końca 2024 r.

„Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 2 lat (2025-2026), przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji)” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzony zostanie też nowy katalog czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe i którą będą objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych. Na liście znajdą się dostawy: – wyrobów klasyfikowanych do CN 2404 i 8543 40 oraz wyrobów z konopi klasyfikowanych do CN 1211, przeznaczonych do palenia lub do wdychania bez spalania; – wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50 proc. objętości, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym rozpuszczalników, płynów odkażających, rozcieńczalników farb, płynów do odmrażania; – węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych; – towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

W przypadku usług katalog ten obejmie natomiast świadczenie usług: – parkingu samochodów i innych pojazdów; – przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – innych niż usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), które są już objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania.

„W związku z proponowanym objęciem obowiązkową fiskalizacją sprzedaży towarów i usług z użyciem urządzeń do automatycznej sprzedaży, w zakresie zwolnień przedmiotowych – zrezygnowano ze zwolnień dotyczących tej formy sprzedaży (w dotychczasowym rozporządzeniu wskazanych w poz. 39 i 40 załącznika). Jednocześnie w zakresie świadczenia usług przy użyciu tych urządzeń proponuje się utrzymać zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w odniesieniu do sprzedaży biletów na usługi publicznego transportu zbiorowego” – wyjaśnia resort finansów.

Co istotne, w przypadku dostawy towarów i usług przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży oraz parkingu samochodów i innych pojazdów wprowadzone zostać ma zwolnienie do 31 grudnia 2025 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 14 sierpnia 2024 r.) Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

