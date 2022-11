Zwolnienia podatkowe dla darowizn budzą wątpliwości

Regulacje dotyczące zwolnień podatkowych dla darowizn od najbliższych budzą spore wątpliwości. Skarbówka twierdzi, że pieniądze nie mogą być przekazane gotówką, ale część sądów administracyjnych dopuszcza sytuacje, gdy darowizna nie ma formy transferu bezgotówkowego. Rzecznik praw obywatelskich skierował w tej sprawie pytanie prawne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazując na potrzebę wydania uchwały.

Do biura RPO napływają skargi od obywateli, którzy nie wiedzą, czy w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia podatkowego przy darowiźnie pieniężnej od najbliższych osób konieczne jest udokumentowanie darowizny wyłącznie przelewem czy też możliwe jest przekazanie pieniędzy gotówką i późniejsza ich wpłata na własny rachunek.

W takich sprawach urzędy skarbowe zajmują stanowisko, zgodnie z którym środki nie mogą być przekazane w gotówce, a następnie wpłacone na konto przez obdarowanego. Część sądów administracyjnych dopuszcza jednak taką możliwość. Problemy wynikają z nieprecyzyjnego przepisu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Rzecznik wniósł w tej sprawie pytanie prawne do NSA, wskazując, że obecne wątpliwości mogłaby rozstrzygnąć uchwała powiększonego składu NSA.

„Obecny stan oznacza, że obywatele muszą kierować sprawy do sądów administracyjnych, aby udowadniać spełnienie warunków do uzyskania zwolnienia podatkowego w przypadku darowizn gotówkowych, następnie dokumentowanych wpłatą własną na rachunek obdarowanego. Z racji jednak tego, że orzeczenia sądów administracyjnych są niejednolite, podatnicy nie mają pewności co do kwestii dokumentowania darowizn gotówkowych” – wyjaśnia RPO.

