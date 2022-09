Zwolnienia podatkowe darowizn od najbliższych budzą wątpliwości

Obecne zasady zwolnień podatkowych dotyczących darowizn od najbliższych osób budzą wątpliwości. Ze skarg napływających do biura rzecznika praw obywatelskich wynika, że obywatele nie wiedzą przykładowo, czy przy skorzystaniu ze zwolnienia konieczne jest udokumentowanie tego tylko przelewem czy też możliwe jest przekazanie gotówki. W takich sytuacjach urzędy skarbowe oraz niektóre sądy prezentują aktualnie rozbieżne stanowiska.

Zgłaszane do RPO wątpliwości dotyczą przepisów ws. zwolnienia podatkowego dla osób najbliższych z tytułu dokonanej darowizny gotówkowej. Okazuje się, że regulacje są niejasne, co w niektórych przypadkach prowadzi do sporów podatników ze skarbówką.

Problemy generuje sformułowanie jednego z warunków dokumentowania przekazania środków pieniężnych. Chodzi o zwrot: „dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. W efekcie nie ma pewności, czy konieczne jest udokumentowanie przekazania środków pieniężnych wyłącznie przelewem czy też możliwa jest wypłata gotówki i następnie wpłata środków na rachunek nabywcy.

W jednej z tego rodzaju spraw dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że środki pieniężne nie mogą zostać przekazane w gotówce, a następnie wpłacone na rachunek przez obdarowanego. Z kolei w podobnej sprawie odmienne stanowisko zajął sąd administracyjny, według którego dopuszczalna jest również wpłata gotówki przez obdarowanego na własny rachunek i nie ma konieczności transferu bezgotówkowego.

„Zasadniczo sądy zajmują korzystne dla podatników stanowisko, stwierdzając że odmawianie prawa do zwolnienia z podatku przy darowiźnie dla najbliższej rodziny to przesadny formalizm fiskusa. Przedmiotem wypowiedzi judykatury były też sprawy, w których wpłacającym środki uzyskane tytułem darowizny był sam obdarowany. Wówczas sądy uznawały, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie dają podstawy do twierdzenia, że dla uzyskania zwolnienia podatkowego konieczna jest wpłata kwoty darowizny wyłącznie przez darczyńcę” – wskazuje RPO.

Rzecznik skierował w tej sprawie pismo do resortu finansów z prośbą o rozważenie doprecyzowania obecnych przepisów oraz o ujednolicenie wykładni przepisów o podatku od spadków i darowizn.

mp