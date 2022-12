Zwiększanie konkurencyjności biura rachunkowego i związane z tym ryzyka

W Polsce aktywnych jest obecnie nieco ponad 35 000 biur rachunkowych, obsługujących ponad 2 miliony przedsiębiorców. Otwarcie rynku i dopuszczenie do świadczenia usług związanych z rachunkowością nowych podmiotów spowodowało od 2014 r. znaczący wzrost liczby aktywnych przedsiębiorców działających w branży rachunkowej, wpływając na rosnący poziom konkurencji pomiędzy działającymi biurami rachunkowymi. To z kolei nieustannie wpływa na stałe rozszerzanie zakresu usług, oferowanych obecnie przez profesjonalne podmioty świadczące usługi związane z rachunkowością.

Regulacje najbardziej istotne dla biur rachunkowych

Artykuł 76a ustawy o rachunkowości mówi, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Jednocześnie ustawa wyraźnie wskazuje, że działalność ta polega na na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy, czyli na:

prowadzeniu, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego;

sporządzaniu sprawozdań finansowych;

gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.

Katalog czynności wykonywanych w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest zatem katalogiem zamkniętym.

Nie są to jednak jedyne czynności, którymi na co dzień zajmują się biura rachunkowe - część z rutynowych zadań biur została wymieniona w ustawie o doradztwie podatkowym, jako czynności doradztwa podatkowego, do których zawodowego wykonywania uprawnione są osoby i podmioty nie posiadające uprawnień opisanych w tej ustawie.

Przypomnijmy w tym momencie, iż artykuł 2 ustawy o doradztwie podatkowym stanowi, iż czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

5) wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Przy czym zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1, 4 i 5, jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Ubezpieczenie OC nowoczesnego biura rachunkowego

Oznacza to, że czynności wskazane w pkt 2 i 3 mogą zawodowo wykonywać osoby nie posiadające uprawnień doradcy podatkowego. I są to rzeczywiście czynności, które wchodzą w zakres usług podstawowych praktycznie każdego biura rachunkowego.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC biura rachunkowego i jego ograniczona ochrona

Wróćmy na chwilę do ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.

Co istotne, przedsiębiorcy Ci są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1 ustawy. Jest to tzw. ubezpieczenie obowiązkowe OC biur rachunkowych.

Ubezpieczenie OC obowiązkowe biur rachunkowych obejmuje swoim zakresem wyłącznie odpowiedzialność z tytułu czynności określonych w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości. Nie obejmuje natomiast innych czynności, wykonywanych rutynowo przez biura rachunkowe.