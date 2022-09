Związki zawodowe uzyskają dostęp do dodatkowych informacji od pracodawców

Sejm rozpoczyna prace nad projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, który zakłada zobowiązanie pracodawcy do udzielania na wniosek zakładowej organizacji związkowej dodatkowych informacji. Chodzi głównie o dane dotyczące parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji odnoszących się np. do warunków pracy.

Projekt nowelizacji został przygotowany przez sejmową komisję ds. cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii.

„Celem proponowanej nowelizacji jest adaptacja ustawy do zmieniających się realiów technologicznych. Projektowana regulacja daje organizacjom związkowym możliwość sprawdzenia, jakie normy faktycznie obowiązują w zakładzie pracy. Panuje powszechna zgoda, że dostęp do tych informacji jest podstawowym prawem pracowniczym. Ustawodawca nie przewidział jednak nowych form, w jakich mogą one funkcjonować – korekta tego stanu rzeczy jest celem niniejszej nowelizacji” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zaproponowano rozszerzenie art. 28 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, gdzie określony jest katalog przypadków, w których pracodawca jest zobowiązany do udzielenia na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Dodany zostanie pkt 5, który dotyczy parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Projekt został 28 września br. skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp