ZUS zostanie wirtualnym biurem rachunkowym?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza zdjąć z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki dotyczące rozliczania składek i wziąć na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej wskazują, że taki plan budzi sporo wątpliwości i trzeba stosować wobec zapowiedzi zasadę ograniczonego zaufania.

Zgodnie z planem ZUS-u, nowy system ma odciążyć przedsiębiorców z obowiązku prawidłowego rozliczania składek za ubezpieczenia i fundusze. W praktyce to ZUS miałby sam wyliczać należne składki, a dany płatnik miałby tylko zatwierdzać dane. W założeniu nowe rozwiązania mają dawać firmom pewność co do rozliczeń.

– Podobne ułatwienia dla przedsiębiorców planowane są również w podatkach. Już w tym roku miała ich objąć usługa Twój e-PIT, dzięki której przedsiębiorcy mogliby korzystać ze wstępnie wypełnionych przez urzędy rocznych zeznań podatkowych. Niestety, nie udało się wdrożyć usługi w tym roku (nie uchwalono na czas przepisów), ale być może już w przyszłym roku będzie dostępna – komentuje ekspert KIG, Grzegorz Stańczak.

Jak wskazuje Stańczak, wprowadzenie w życie nowego planu oznaczałoby radykalną zmianę filozofii działania systemu rozliczania podatków i składek. Ekspert twierdzi, że jeśli nowe mechanizmy będą działać sprawnie, to powinny ułatwić życie przedsiębiorcom.

Wątpliwości budzi m.in. to, jak wielu przedsiębiorców mogłoby realnie skorzystać z planowanych zmian.

– Wszelkie „automaty” sprawdzają się wtedy, gdy dotyczą standardowych sytuacji i dysponują niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia wyliczeń. Jeśli ktoś płaci ryczałtowy ZUS, obliczenie składek nie jest problemem i nie potrzeba do tego skomplikowanych programów komputerowych. Ale nie można zapominać, że mamy np. kilka rodzajów ulg ZUS o różnych zasadach i okresach obowiązywania, przepisy o zbiegu ubezpieczeń, przepisy o składnikach wynagrodzenia, które należy albo, których nie należy brać pod uwagę przy wyliczeniu składki, oraz wiele, wiele innych reguł, które powodują, że wyliczenie prawidłowej składki ZUS to czasami nie lada problem – dodaje Stańczak.

Zdaniem eksperta KIG, do zapowiedzi ZUS-u należy podchodzić z dużą rezerwą, a w praktyce odpowiednie przygotowanie elektronicznych danych, wysyłanych następnie do urzędów, najprawdopodobniej wciąż będzie wymagać dużych kompetencji i korzystania przez firmy z usług rachunkowych.

mp