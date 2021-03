ZUS ze zbyt szerokim dostępem do informacji nt. obywateli?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma uzyskać szerokie uprawnienia dotyczące ustalania prawa do zasiłków i m.in. możliwość pozyskiwania informacji wrażliwych ws. osób ubiegających się o zasiłek. Zmiany przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jak ocenia rzecznik praw obywatelskich, w efekcie ZUS może uzyskać zbyt szeroki dostęp do danych nt. obywateli.

W projektowanej nowelizacji zaproponowano m.in. przepis mówiący, że ZUS może pozyskiwać dane i informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat, przy czym nie określono zakresu takich danych. Jednocześnie nie wskazano dokładnie, od jakich podmiotów ZUS mógłby pozyskiwać informacje.

„Tak szerokie uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych przyznane są jedynie policji czy służbom. Ale ich działalność nie podlega regulacjom rozporządzenia RODO. Zgodnie z RODO, przetwarzane dane powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Prawodawca powinien więc wskazać zakres danych, jakie mogą być przetwarzane, a także ograniczyć zakres zbierania danych jedynie do tych, które są niezbędne” – ocenia RPO.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do resortu rodziny i polityki społecznej, by ten przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dotyczące planowanego poszerzenia zakresu danych, do jakich dostęp ma ZUS.

