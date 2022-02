Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawyża o 55 proc. deklaracje składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się liniowo – alarmuje Business Centre Club. Eksperci organizacji wskazują, że skarbówka uniemożliwia w praktyce takim przedsiębiorcom poprawne zadeklarowanie składki zdrowotnej.

– 21 lutego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo bądź w formie niektórych spółek osobowych po raz pierwszy zapłacili płacili składkę zdrowotną zgodnie z zasadami tzw. Polskiego Ładu. Dla znacznej części z nich było oznaczało wymuszenie już na starcie „reformy” zawyżonej daniny – komentuje ekspert BCC, Robert Okulski.

Od początku 2022 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi składka dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym stanowi 4,9 proc. podstawy wymiaru składki, ale nie mniej niż 270,9 zł (9 proc. minimalnego wynagrodzenia w roku składkowym). Równocześnie wprowadzono także przepis przejściowy, który ustala jednorazowo podstawę wymiaru składki za styczeń 2022 r. na podstawie zasad obowiązujących w 2021 r.

Jak wskazuje BCC, stosując prawidłowo przepis przejściowy, podstawa wymiaru składki za styczeń br. wynosi 4665,78 zł, a sama składka – 270,90 zł, bo kwota 4,9 proc. będzie kwotą mniejszą od minimalnej.

Okazuje się jednak, że Ministerstwo Finansów i ZUS przyjęły założenie, że przedsiębiorca powinien wpłacić wyższą kwotę, która stanowi 9 proc. podstawy.

– Co więcej, w obawie przed wpłatą kwoty prawidłowej oficjalny program PŁATNIK nie daje możliwości jej wyliczenia. Udostępnione przez ZUS oprogramowanie w sposób automatyczny nalicza w deklaracji ZUS DRA/RCA składkę w niepoprawnej wysokości – 419,92 zł, a więc zawyżoną o 55 proc. – dodaje Okulski.

Jak ocenia Okulski, w tej sytuacji ZUS powinien pilnie zmienić oprogramowanie i umożliwić liniowcom korektę deklaracji ZUS DRA/RCA, by można było zadeklarować składkę w prawidłowej wysokości.

mp

Sprostowanie ZUS do artykułu "ZUS zawyża deklaracje składki zdrowotnej dla liniowców?"

Po publikacji artykułu "ZUS zawyża deklaracje składki zdrowotnej dla liniowców?" od rzecznika ZUS Pana Pawła Żebrowskiego otrzymaliśmy sprostowanie, którego tekst publikujemy:

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa zgodnie z przepisami, konkretnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia. Zakłada ono, że rozliczenie składek za tzw. liniowców na nowych zasadach, tj. w oparciu o ich dochody jak też z zastosowaniem nowej stawki składki (4,9%), powinno nastąpić konsekwentnie dopiero od lutego 2022 r.

W tej sytuacji przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest opodatkowany podatkiem liniowym składkę za styczeń 2022 r. oblicza jako 9% od podstawy wymiaru wynoszącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2021 r., czyli podstawa wynosi 4.665,78 zł, a składka - 419,92 zł.

Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej zus.pl. Są także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, poradniki oraz nagrania webinariów. Materiały te są na bieżąco aktualizowane.

Poprawnie działa również program Płatnik. Został on przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z przedstawioną poniżej ich wykładnią. Najważniejsze w tym przypadku jest to, że styczeń 2022 r. nie może być uwzględniany w roku składkowym, który dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo rozpoczyna się od lutego i kończy w styczniu następnego roku. Stąd też brak jest podstaw do zmiany przygotowanego oprogramowania.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator, który ułatwia przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności.

Kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc. ZUS zapewnia, że skorzystanie z niego jest bardzo proste: wystarczy wprowadzić kilka kluczowych danych np. okres rozliczeniowy, formę opodatkowania, kwotę dochodu lub przychodu.

Pozdrawiam

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS"