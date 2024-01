ZUS zapłaci za L4 pracownika od pierwszego dnia?

Zasady wypłacania zasiłku chorobowego zostaną zmienione – zapowiedział rząd, który zamierza przyjąć rozwiązanie zakładające, że chorobowe pracownika będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia pobytu na zwolnieniu lekarskim (tzw. L4). Obecnie do określonego czasu chorobowe pracownika opłaca pracodawca. Zmiany mają wejść w życie dopiero w 2025 r.

Z przyjętych we wtorek przez rząd informacji wynika, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje projekt nowelizacji przepisów dotyczących zasad wypłacania zasiłku chorobowego.

Aktualnie pracodawca płaci za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim do 33 dni w trakcie roku. W odniesieniu do pracowników, którzy ukończyli już 50. rok życia, pracodawca płaci natomiast chorobowe tylko do 14 dni.

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, od 2025 r. to ZUS ma płacić za chorobowe już od pierwszego dnia przebywania pracownika na L4. W efekcie pracodawcy mogliby liczyć na zmniejszenie ponoszonych przez siebie obecnie kosztów.

– W tej chwili ciężar wypłaty wynagrodzenia chorobowego, czyli tych 80 proc. wtedy, kiedy pracownik jest na chorobowym, spada na przedsiębiorczynię lub przedsiębiorcę do 33 dni w skali roku. My zakładamy, że ten obowiązek powinien spoczywać na ZUS-ie i będziemy szukali takiego rozwiązania – od dzisiaj zaczęła się praca i stosowny projekt ustawy przestawimy – tak, aby od przyszłego roku mogły obowiązywać nowe zasady – zapowiedział szef rządu, Donald Tusk.

mp