ZUS w przypadku powtarzających się świadczeń wspólników spółek z o.o.

Katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie postanowień umowy spółki. Samo spełnienie obowiązku świadczeń, o których mowa w cytowanym przepisie bez nawiązania w tym zakresie np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług nie może powodować powstania tytułu do ubezpieczeń - wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie public relations oraz marketingu. Jednym ze wspólników, a zarazem członkiem zarządu spółki jest osoba fizyczna posiadająca szerokie doświadczenie oraz wiedzę w obszarach wspólnych z przedmiotem działalności spółki. W związku z powyższym zmieniono umowę spółki i wprowadzono postanowienie zobowiązujące wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne, do których zobowiązany został wspólnik, polegają na:

działaniach z zakresu public relations oraz marketingu, w tym opracowywaniu lub/i konsultowaniu materiałów prasowych, marketingowych, prezentacji promocyjnych, prowadzeniu działań w mediach i social mediach, prowadzeniu relacji z mediami, prowadzeniu działań promocyjnych itp.,

prowadzeniu szkoleń z obszaru public relations i marketingu.

Zgodnie z umową spółki świadczenia mają być realizowane przez trzy tygodnie w miesiącu w łącznym wymiarze co najmniej 6 h i nie większym niż 120 h miesięcznie. Świadczenia rozliczane są na podstawie dokumentacji przepracowanych godzin. Wynagrodzenie wspólnika z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki nie może przewyższać cen bądź stawek przyjętych w obrocie.

Świadczenia niepieniężne wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki mają charakter okresowy. Usługi nie mają charakteru ciągłego (stałego). Na wykonywane czynności zawarte w umowie spółki, nie są i nie będą w przyszłości zawierane dodatkowe umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna itp.).

Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia, gdyż otrzymany przez wspólnika przychód będzie klasyfikowany do innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i obowiązek rozliczenia podatku będzie spoczywał na wspólniku. Wspólnikowi nie będą przysługiwać koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt a ustawy o PIT.

Wspólnik zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże nie wykonuje żadnych usług w ramach tej działalności na rzecz spółki. Ponadto wspólnika zobowiązanego do powtarzających się świadczeń niepieniężnych łączy ze spółką umowa o pracę zawarta na 1/8 etatu, której przedmiotem jest: zarządzanie operacyjne spółką, w tym organizacja pracy biura, zarządzanie personelem oraz odpowiedzialność za wyniki finansowe.

Spółka zaznaczyła, że wspólnik zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych pełni jednocześnie w spółce funkcję prezesa zarządu, uprawnionego do reprezentowania spółki oraz sprawującego nadzór nad realizacją strategii i celów biznesowych spółki, w związku z tym pobierał i nie można wykluczyć, że będzie pobierał także w przyszłości wynagrodzenie z tytułu powołania na te funkcje na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników.

Określone w umowie spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez wspólnika w związku z zawartą umową o pracę oraz w związku z pełnieniem funkcji prezesa zarządu.

Spółka chciała wiedzieć, czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Jej zdaniem - nie.

We własnym stanowisku spółka wskazała:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wprost wskazane w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast art. 11 i 12 tejże ustawy wskazuje kto może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

W rezultacie dla rozstrzygnięcia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne istotne jest czy dana osoba posiada jeden z tytułów do ubezpieczenia określonych wskazanym przepisem. Jednocześnie wyliczenie tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wskazane w powyższym artykule ma charakter katalogu zamkniętego, a tym samym nie podlega wykładni rozszerzającej. Oznacza to, że regulacje przedmiotowej ustawy wiążą bezpośrednio zaistnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z posiadaniem tytułu rodzącego taki obowiązek.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zobowiązania wspólnika spółki z o.o. do powtarzających się świadczeń niepieniężnych poprzez oznaczenie w umowie spółki rodzaju i zakresu takich świadczeń (art. 176 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych). Ponadto wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Spółka dodała, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wskazał w piśmie z dnia 5 lipca 2018 r. nr WPI/200000/43/710/2018, że „katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie umowy spółki. W konsekwencji samo wykonywanie przez te osoby świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem nie powoduje powstania tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Tym samym wypłacane w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.".

Takie samo stanowisko przyjął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w piśmie z dnia 9 lutego 2022 r. nr DI/100000/43/71/2022, w którym wskazał, że „katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art 176 kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie postanowień umowy spółki. Samo spełnienie obowiązku świadczeń, o których mowa w cytowanym przepisie bez nawiązania w tym zakresie np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług nie może powodować powstania tytułu do ubezpieczeń. W konsekwencji samo wykonywanie przez wspólnika sp. z o.o. świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem nie powoduje powstania tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Tym samym wypłacane w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe).".

Zatem, w opinii spółki wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 wskazanej ustawy. Ponadto stosownie do art. 11 i 12 ww. ustawy ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu mogą podlegać wyłącznie niektóre z grup wskazanych w art. 6 ustawy. W rezultacie dla rozstrzygnięcia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne istotne jest czy dana osoba posiada jeden z tytułów do ubezpieczenia określonych wskazanym przepisem. Jednocześnie wyliczenie tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zawarte w powyższym artykule ma charakter katalogu zamkniętego i nie podlega wykładni rozszerzającej. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wiążą bezpośrednio zaistnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z posiadaniem tytułu rodzącego taki obowiązek.

Zgodnie z treścią art. 176 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Przedmiotem nałożonego obowiązku może być wyłącznie powtarzające się świadczenie niepieniężne (art. 176 § 1 KSH). "Powtarzające się" jest świadczenie, które jest periodyczne (okresowe), ale nie jest ani świadczeniem jednorazowym, ani mającym charakter ciągły lub stały. Zobowiązanie do powtarzających się świadczeń niepieniężnych jest wyjątkiem od zasady ograniczenia obowiązków wspólników do wniesienia wkładów (art. 3 KSH). Jako wyjątek od zasady przepis art. 176 KSH powinien być interpretowany zawężająco. Najczęściej obowiązek świadczenia ma związek zarówno z możliwościami faktycznymi, jak i prawnymi zobowiązanego wspólnika oraz związany jest z przedmiotem działalności spółki.

Spółka we wniosku o interpretację wskazała, że wspólnik sp. z o.o. będzie zobowiązany w myśl art.176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, za wykonanie, których spółka będzie wypłacać wspólnikowi wynagrodzenie.

Reasumując, katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie postanowień umowy spółki. Samo spełnienie obowiązku świadczeń, o których mowa w cytowanym przepisie bez nawiązania w tym zakresie np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług nie może powodować powstania tytułu do ubezpieczeń. W konsekwencji samo wykonywanie przez wspólnika sp. z o.o. świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem nie powoduje powstania tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, tym samym wypłacane w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe).

(Interpretacja indywidualna z 7 października 2022 r., sygn. DI/100000/43/948/2022 (decyzja nr 557) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku)

Redakcja podatki.biz

(Office documents photo created by pressfoto - www.freepik.com)

Hasła tematyczne: składki zus, kodeks spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.), wspólnik, interpretacja zus, świadczenie powtarzające się