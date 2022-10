ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

To, co jest podstawą wymiaru, zależy od sytuacji zawodowej lub społecznej. Przykładowo, dla pracownika podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód z umowy o pracę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą od wielu lat jest to kwota, którą zadeklaruje, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli.

Jak płatnik oblicza Twoje składki na ubezpieczenia społeczne (dla ubezpieczonych)

Płatnik liczy składki od podstawy wymiaru. To, co jest podstawą wymiaru, zależy od Twojej sytuacji zawodowej lub społecznej. Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli.

Twoja sytuacja zawodowa lub społeczna Co jest podstawą wymiaru dla Twoich składek jesteś pracownikiem Twój przychód z umowy o pracę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jesteś pracownikiem i jednocześnie podpisałeś umowę zlecenia lub umowę o dzieło ze swoim pracodawcą suma Twoich przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia lub o dzieło z Twoim pracodawcą jesteś pracownikiem i oprócz tego podpisałeś umowę zlecenia lub umowę o dzieło z innym podmiotem niż Twój pracodawca, ale pracę wykonujesz na rzecz swojego pracodawcy suma Twoich przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia lub o dzieło z innym podmiotem jesteś zleceniobiorcą i w umowie ustaliłeś ze zleceniodawcą odpłatność: kwotowo,

w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej,

prowizyjnie Twój przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jesteś zleceniobiorcą i w umowie ustaliłeś ze zleceniodawcą odpłatność w inny sposób niż: kwotowo,

w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej,

prowizyjnie zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia prowadzisz działalność gospodarczą od wielu lat kwota, którą zadeklarujesz, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prowadzisz inną działalność pozarolniczą, np. jesteś wspólnikiem spółki jawnej kwota, którą zadeklarujesz, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jako osoba bliska współpracujesz z osobą, która prowadzi działalność kwota, którą zadeklarujesz, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą (pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia jej rozpoczęcia) i spełniasz poniższe warunki: nie prowadzisz ani nie prowadziłeś żadnej pozarolniczej działalności w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia tej działalności, nie prowadzisz działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres Twojej działalności gospodarczej zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia korzystasz z ulgi na start opłacasz wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne; nie opłacasz składek na ubezpieczenia społeczne korzystasz z małego ZUS+ indywidualnie wyliczona kwota , która zależy od osiągniętych z działalności dochodów korzystasz z zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego kwota zasiłku jesteś na urlopie wychowawczym kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które otrzymałeś za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych przed tym urlopem. Kwota ta nie może być wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składe k ani niższa niż 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wysokości podstawy wymiaru

Tak, ograniczenia są następujące:

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy . Aktualną kwotę znajdziesz na stronie ze wskaźnikami . Gdy podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (np. jesteś zleceniobiorcą lub prowadzisz działalność) Twoja podstawa na to ubezpieczenie nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy .

Czy udzielane przez płatnika świadczenia w naturze liczą się do Twojego przychodu

Tak, oprócz wynagrodzenia Twoim przychodem jest także wartość świadczenia w naturze, np. gdy płatnik wynajmuje dla Ciebie mieszkanie.

Jak obliczasz składki na ubezpieczenia społeczne osób, dla których jesteś płatnikiem składek

Liczysz składki osób, które zgłaszasz do ubezpieczenia, od podstawy wymiaru. To, co powinieneś rozumieć jako podstawę wymiaru, zależy od sytuacji zawodowej lub społecznej ubezpieczonego. Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli.

Sytuacja zawodowa lub społeczna ubezpieczonego lub Twoja (gdy sam odpowiadasz za swoje ubezpieczenia) Co jest podstawą wymiaru dla składek ubezpieczonego lub Twoich (gdy sam odpowiadasz za swoje ubezpieczenia) jest pracownikiem jego przychód z umowy o pracę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pracownikiem i oprócz tego podpisał z Tobą (swoim pracodawcą) umowę zlecenia lub umowę o dzieło suma jego przychodów z umowy o pracę i umów zlecenia lub o dzieło jest pracownikiem i oprócz tego podpisał umowę zlecenia lub umowę o dzieło z innym podmiotem niż Ty, ale pracę wykonuje na Twoją rzecz suma jego przychodów z umowy o pracę i umów zlecenia lub o dzieło jest zleceniobiorcą i w umowie ustaliłeś z nim odpłatność: kwotowo,

w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej,

prowizyjnie jego przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zleceniobiorcą i w umowie ustaliłeś z nim odpłatność w inny sposób niż: kwotowo,

w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej,

prowizyjnie zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia prowadzisz działalność gospodarczą od wielu lat kwota, którą zadeklarujesz, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prowadzisz inną działalność pozarolniczą, np. jest wspólnikiem spółki jawnej, kwota, którą zadeklarujesz, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego bliska osoba współpracuje z Tobą, gdy prowadzisz działalność kwota, którą zadeklarujesz, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą (pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia jej rozpoczęcia) i spełniasz poniższe warunki: nie prowadzisz ani nie prowadziłeś żadnej pozarolniczej działalności w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia tej działalności, nie prowadzisz działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres Twojej działalności gospodarczej zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia korzystasz z ulgi na start opłacasz wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne; nie opłacasz składek na ubezpieczenia społeczne korzystasz z małego ZUS+ indywidualnie wyliczona kwota korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego kwota zasiłku jest na urlopie wychowawczym kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które otrzymała za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych przed tym urlopem; nie może być wyższa niż kwota 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ani niższa niż 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wysokości podstawy wymiaru

Tak, ograniczenia są następujące:

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe nie może przekroczyć tzw. 30-krotności ; aktualną kwotę znajdziesz na stronie ze wskaźnikami . Gdy ubezpieczony przystąpił dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego (np. jest zleceniobiorcą), podstawa składki na to ubezpieczenie nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy .

Czy jeśli udzielasz ubezpieczonemu świadczeń w naturze, liczą się one do jego przychodu

Tak, oprócz wynagrodzenia przychodem ubezpieczonego jest także wartość świadczenia w naturze, np. gdy wynajmujesz dla niego mieszkanie.

