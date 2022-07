ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego

Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) są już dostępne zaktualizowane informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Kolejny rok z rzędu informacje te są publikowane jedynie w formie elektronicznej. Łącznie ZUS wygenerował ponad 23,1 mln tego rodzaju informacji. Zakres danych obejmuje również wysokość prognozowanej (hipotetycznej) emerytury.

„W 2022 roku wygenerowaliśmy 23 152 066 IOSKU. Tak jak w latach ubiegłych, i tym razem nie wysyłaliśmy IOSKU w formie papierowej, tylko udostępniliśmy ją na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)” – informuje ZUS.

Informacje dotyczą stanu środków, które ubezpieczeni zgromadzili na koncie i subkoncie w ZUS w okresie do 31 grudnia 2021 r. Pakiet danych obejmuje m.in. wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego, wysokość zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, sumę składek na ubezpieczenie emerytalne za 2021 r. czy składki należne i wpłacone.

Informacje ujęte w IOSKU obejmują również wysokość hipotetycznej emerytury dla ubezpieczonych, którzy do końca 2021 r. ukończyli 35 lat. Kwota jest obliczana w dwóch głównych wariantach – przy założeniu, że dana osoba będzie pracować do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, oraz na podstawie kwot zapisanych na koncie do końca 2021 r.

„Aby sprawdzić IOSKU, wystarczy zalogować się do PUE ZUS i przejść do panelu ubezpieczonego. Tam w oknie głównym należy wybrać zakładkę Ubezpieczony. Z menu w tym oknie trzeba wybrać pozycję Informacje o stanie konta i zaznaczyć rok 2021. Następnie, za pomocą przycisku Szczegóły, otworzyć zawartość” – wskazuje ZUS.

