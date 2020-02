ZUS szykuje rozsyłkę wiadomości o waloryzacji świadczeń

W kwietniu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę informacji dotyczących nowej wysokości emerytur/rent po waloryzacji oraz przyznania tzw. trzynastych emerytur. Informacje te będą przesyłane pocztą w jednej przesyłce. Wspólna rozsyłka powinna pozwolić na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez ZUS.

– Po przeanalizowaniu kosztów zdecydowaliśmy, aby obie ważne dla naszych świadczeniobiorców informacje znalazły się w jednym liście. Wysyłkę listów rozpoczniemy w kwietniu – mówi prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, w 2020 r. waloryzacja świadczeń będzie oparta na modelu procentowo-kwotowym. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,56 proc., ale jednocześnie zagwarantowana zostanie minimalna podwyżka.

W przypadku emeryta będzie to 70 zł brutto, jeśli wcześniej pobierał on minimalną gwarantowaną emeryturę lub wyższe świadczenie. Taka sama gwarantowana podwyżka dotyczy rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rent rodzinnych. Z kolei renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaną podniesione o minimum 52,5 zł, a emerytury częściowe – o 35 zł.

Jak przypomina ZUS, z początkiem marca 2020 r. wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura zostanie zwiększona z 1100 do 1200 zł brutto miesięcznie. Na takie świadczenie liczyć mogą osoby mające odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (dla kobiet – co najmniej 20 lat; dla mężczyzn – co najmniej 25 lat).

„Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna oraz renta socjalna od marca również będą wynosić 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł, co oznacza podwyżkę o 75 zł” – wyjaśnia ZUS.

