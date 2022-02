ZUS roześle do świadczeniobiorców 10 mln deklaracji PIT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już rozsyłanie ok. 10 mln deklaracji podatkowych PIT. Informacje trafią do wszystkich, którzy w 2021 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Do końca lutego wszyscy, którzy otrzymali w ubiegłym roku choćby jedno świadczenie z ZUS, mają dostać odpowiednie deklaracje.

Wysyłkę rozpoczęto w drugiej połowie stycznia br., a rozsyłanie deklaracji ma zakończyć się do połowy lutego br. W efekcie deklaracje mają trafić do podatników przed 1 marca br.

„Do 27 stycznia przesłano blisko 2,5 mln deklaracji PIT, z czego ponad 2,3 do emerytów i rencistów, a blisko 205 tys. dla osób, które pobierały zasiłki” – informuje ZUS.

W praktyce ZUS rozsyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Pierwsza z deklaracji jest przeznaczona dla emerytów i rencistów, którzy przynajmniej w grudniu 2021 r. pobierali świadczenia. Deklaracja PIT-40A trafi ponadto do korzystających ze świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy też renty socjalnej.

Z kolei PIT-11A to informacje dotyczące dochodów osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie, oraz tych, którzy w trakcie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami. Informacje PIT-11 trafią natomiast do osób, które w 2021 r. pobrały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu czy ugody.

„Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT, trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera” – wskazuje ZUS.

