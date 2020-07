ZUS: Informacja o stanie konta ubezpieczonego tylko na PUE

W związku z pandemią koronawirusa, informację o stanie konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić w tym roku wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Osoby, które o to wystąpią, informację otrzymają również w wersji papierowej.

W tym roku informację o stanie konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych. Tylko osoby, które wystąpią o to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie dane otrzymają w wersji papierowej – listem albo w placówce ZUS.

Informację ZUS udostępni po przeprowadzonej w czerwcu rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego na koncie oraz składek i środków z otwartego funduszu emerytalnego (OFE) zapisanych na subkoncie.

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE wystarczy wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2019 r.”.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS (IOSKU) odwzorowuje stan naszych środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych według stanu na 31 grudnia 2019 roku i obejmuje zwaloryzowane kwoty kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 do 2018 roku. We wskazanych kwotach uwzględniona jest już tegoroczna czerwcowa waloryzacja (zakładka „Stan konta”).

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS (zakładka „Hipotetyczna emerytura”). Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy.

W zakładce „Składki na ubezpieczenie emerytalne w podziale za rok” można sprawdzić opłacone składki za 2019 rok. Jeśli jesteś członkiem OFE i masz subkonto, to kwoty te są pomniejszone o część, którą ZUS zapisuje na subkoncie i przekazuje do OFE.

Nowością jest „Informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek”. Taką informację otrzymają te osoby, za które płatnik składek złożył w 2019 roku raport informacyjny. Raport składa pracodawca, jeśli zamierza skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji i akt pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po 1998, a przed 2019 rokiem.

źródło: www.zus.pl