Zrozumieć podatek VAT (15) – Stawki podatku VAT – wprowadzenie. Stawka 0%

Prawidłowe rozliczanie podatku VAT wymaga ustalenia kilku zmiennych. Znając stawkę podatku, podstawę opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego będziemy mogli ustalić wartość podatku należnego. Znając wartość podatku VAT do odliczenia wykazanego na fakturach od naszych dostawców, ustalisz wartość podatku naliczonego. Ustalając różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym ustalisz wartość podatku do zapłaty.

Stawki podatku VAT

W ustawie o VAT znajdują się przepisy wskazujące, w jakich przypadkach stosuje się poszczególne stawki podatkowe – obecnie funkcjonuje ich kilka. Najczęściej spotykane to 0%, 5%, 8% oraz 23% - ta ostatnia to stawka podstawowa podatku – należy ją stosować we wszystkich przypadkach, w których nie można zastosować stawki niższej lub w przypadkach, w których nie występuje zwolnienie z podatku. Stosowane są również inne stawki – np. w przypadku zryczałtowanych form obliczania podatku, ale możemy je dzisiaj pominąć.

Jak pamiętasz z pierwszej lekcji, tam, gdzie pojawiają się różne stawki VAT, tam pojawiają się też tendencje, żeby nadużywać stosowania stawek obniżonych.

Dlatego użycie odpowiedniej stawki obwarowane jest różnego rodzaju warunkami. Dopiero po ich spełnieniu podatnik nabywa prawo do jej zastosowania.

Ustalenie właściwej stawki

Aby stwierdzić, czy ma miejsce opodatkowanie właściwą stawką, należy przede wszystkim sprawdzić, czy do danej transakcji stosuje się przepisy ustawy o VAT. Przepisów ustawy nie stosuje się na przykład do sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W dalszej kolejności trzeba ustalić, czy sprzedaż nie podlega zwolnieniu od podatku, a następnie – czy dostawa towaru bądź usługi może zostać opodatkowana stawką 0%, 5% lub 8%.

W razie wykluczenia zarówno możliwości zwolnienia od podatku, jak i możliwości opodatkowania stawkami preferencyjnymi zastosowanie znajdzie stawka podstawowa.

Oczywiście, nasuwa się pytanie. Gdzie szukać towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi?

Wykaz towarów i usług, sprzedaż których objęta jest obniżonymi stawkami VAT, znajdziesz między innymi w załącznikach do ustawy o VAT.

W załączniku nr 3 znajduje się wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, a w załączniku nr 10 do ustawy – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%.

W artykule 83 ustawy znajduje się lista warunków, czynności i sytuacji, w których można zastosować stawkę 0%.

Poza tym ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, którym zwykle jest Minister Finansów prawo do wydawania rozporządzeń wykonawczych, w których może on określić przypadki i warunki stosowania stawek obniżonych. Obecnie jest to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Należy spodziewać się, że wkrótce zostanie wydane kolejne rozporządzenie w tej sprawie.

Matryca stawek VAT

Od lipca 2020 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT.

Wprowadzenie tej matrycy spowodowało zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w wersji 2008.

Obecnie do precyzyjnej identyfikacji towarów stosuje się Nomenklaturą Scaloną (CN) albo Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB). W zakresie usług zastosowanie znajduje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w wersji 2015. Klasyfikację tę od 1 stycznia 2021 r. stosuje się również niekiedy w zakresie towarów - na przykład na potrzeby stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Nomenklatura scalona (CN)

Nomenklatura scalona (oznaczana skrótem CN od jej angielskiej nazwy Combined Nomenclature) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Nadzór nad Nomenklaturą scaloną (CN) sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję.

...